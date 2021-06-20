عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات 2021

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، بعدما انتشرت شائعات في هذا الصدد على صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعض المواقع الإلكترونية.

وتواصل «إعلامي الوزراء»، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيقن مما يتردد في هذا الصدد، وهو ما ردت عليه الوزارة بأنها «شائعات».

حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات

وشددت وزارة التعليم العالي، في ردها على «إعلامي الوزراء»، أن قواعد التنسيق والقبول في الجامعات مستمرة كما هي عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة، حيث لن يتغير النظام المعمول بها في السنوات الماضية في التنسيق المزمع إجرائه هذا العام.

وأوضحت «الوزارة»، بحسب بيان صادر عن «المركز الإعلامي» منذ قليل، أن التنسيق هذا العام سيكون إلكترونياً أيضاً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك المنظومة، حيث سيتاح لكل طالب الدخول على الموقع إلكترونياً لتسجيل الكلية التي يرغب بالالتحاق بها.

موقع التنسيق سيوفر خدمة تحديد أماكن اختبارات القدرات

وأشارت الوزارة إلى أن «الموقع الإلكتروني» سيقدم خدمة تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات، وذلك بالنسبة للكليات والمنشآت التعليمية التي يشترط إجراء اختبارات قدرات لها، على أن تسري تلك الخدمة لطلاب الثانوية العاملة و«شهادات المعادلة».

ووصفت الوزارة، ما ينتشر على «السوشيال ميديا» بشأن تغيير نظام التنسيق ليس سوى «شائعات»، أثارت البلبلة بين الطلاب، مطالبة الجميع بالاستناد لمصادر رسمية في تناول الأخبار المتعلقة بالوزارة.

امتحانات الثانوية العامة 2021

ومن المُقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2021 اعتباراً من يوم 10 يوليو المقبل، والتي من المقرر أن يكون أخر امتحان فيها للشعبة العلمية يوم 2 أغسطس المقبل.

وحسبما أعلن «إعلامي الوزراء»، في وقت سابق؛ فإن الطالب سيعمل على حل الامتحان عبر الوسيلتين عبر الحل على «جهاز التابلت» المُسلم له، وعبر الإجابة ورقياً في «البابل شيت».

ومن المُقرر أن يكون التصحيح لامتحانات الثانوية العامة هذا العام «إلكترونياً».