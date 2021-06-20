شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة في غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع‬⁩ ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام ⁧‫سفن كوبمانس،‬⁩ الذي يزور مصر حاليا، الجهود المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة المستدامة بقطاع غزة.

كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية لإحياء مسار المفاوضات، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام الشامل والدائم.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة له عبر (تويتر) عقب اللقاء.

وكان شكري قد عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، قال خلاله إن المواقف بين مصر وماليزيا إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي وبخاصة القضية الفلسطينية متطابقة، موضحًا: «نعمل من خلال المؤتمر الإسلامي - وبقية المنظمات الدولية - على الدفع قدما تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية، دعما لحل الدولتين على حدود 67».

وأضاف شكري: «الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال هذه الحقوق»، موضحًا أن هناك توافقا كبيرا في مواقف البلدين إزاء كل القضايا، بل ويتبادلان التأييد في الترشيحات المتبادلة.

وتابع، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق، إذ أن هناك قضايا مرتبطة بنطاق الشرق الأوسط وقضايا كثيرة ذات اهتمام كبير مثل التعامل مع جائحة كورونا ونزع السلاح وتغير المناخ واستقرار الأمن الإقليمي والدولي.