حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة مع المحيطين به، كما أنه كاتم للأسرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالسعادة وبأوقات حلوة تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.