محافظ بني سويف يتابع أعمال الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، الذي انطلق صباح اليوم الإثنين، ويستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت و«البابل شيت»، كامتحان تجريبي ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أية أخطاء محتملة في الامتحان النهائي، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولا بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة في حالة تتطلب الأمر ذلك.

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تقرير المتابعة الميدانية الذي عرضته على المحافظ، اليوم، أنها قامت صباح اليوم بالمرور على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان، للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات الذي تعقد في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.

وأضافت وكيلة الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة موزعين على 62 لجنة، حيث يؤدى 14 ألف و 272 الامتحان «إليكتروني وورقى بابل شيت»، فيما يؤدى 2485 من طلبة المنازل والدمج الامتحان ورقياَ.

وأشارت إلى أن الهدف من الامتحان هو التعرف على اللجان الرسمية والحصول على أرقام الجلوس والاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، والاطمئنان على كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بجانب اختبار استخدام البابل شيت، علاوة على إتاحة الفرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم للتجربة والتدريب على الأسئلة والبابل شيت.