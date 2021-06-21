بعد توقف 5 سنوات.. استئناف العمل بمحطة مياه «دقميرة» بكفر الشيخ

اكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استئناف العمل في محطة مياه الشرب بقرية «دقميرة»، بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، وذلك لتوصيل مياه شرب نظيفة، كما وجه بضرورة العناية بالحدائق العامة في مختلف أنحاء المدينة.

وتفقد رئيس مدينة كفر الشيخ الأعمال الجارية بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي لقرية «شنو»، الذي يمر في مرحلته الأخيرة بقرية «دفرية»، تمهيداً لربطه بمحطة الصرف الرئيسية في سخا، ووجه نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية «الحمراوي»، بالتواجد المستمر على رأس العمل، مشدداً على عدم توقف العمل، لرفع المعاناة على أهالي القرية، وإصلاح ورصف الطريق الرئيسي للقرية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

وتشهد مدينة كفر الشيخ وقرى المركز عدداً من الحملات المتنوعة، ما بين حملات إزالة إشغالات ونظافة، إضافة إلى حملة نظافة لرفع الاتربة برافد الطريق الدولي الساحلي بين كفر الشيخ وبلطيم، وبدء العمل في بعض المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات في عدد من القرى، بناءً على تعليمات محافظ كفر الشيخ، وإشراف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

وتابع «مبروك» أعمال حملة النظافة لليوم الثالث على التوالي، على الرافد الدولي، وحملة إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع مدينة كفر الشيخ.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة وقرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ حملات نظافة ورفع قمامة ومخلفات وإزالة الإشغالات، وتسوية الطرق، وأعمال تجميل المدينة، لتعود لسابق عهدها.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع قرية «إبشان»، ورفع مقلب القمامة الوسيط بالقرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما تابع حملة النظافة الموسعة بقرية «الحوة»، برفع المخلفات والتراكمات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار، وتسوية الشوارع الرئيسية بالقرية.

كما تابع «ساطور» سير العمل بالوحدة المحلية لقرية «الجرايدة»، والمرور على الوحدة الصحية بقرية «الترزي»، للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين عليها، بالإضافة إلى متابعة سير أعمال النظافة وأعمال التجميل والتطوير وانتظام العمل بدائرة الوحدة.

كما تابع رئيس مدينة بيلا الحملات المكبرة بقرية «الكوم الطويل»، من رفع كافة التراكمات بشوارع القرية، ونقل مخلفات القمامة إلى المقالب، وكذا الإشراف ومتابعة أعمال حملة النظافة العامة بمدخل القرية وشوارعها، مشدداً على مسئولي النظافة ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى المركز، بضرورة المتابعة الميدانية ومراقبة الجودة للعمل، ومتابعة أعمال النظافة، والاستجابة لطلبات المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء قرى المركز والمدينة.

وأشرف «ساطةر» على الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة بشوارع وأحياء المدينة، ومنها تسوية شارع «بورسعيد»، ورفع التراكمات ومخلفات القمامة، بالإضافة إلى فتح طريق «مصرف أبو عجاج»، المؤدي إلى مستشفى الحميات، وذلك عقب أعمال التطهير التي تمت بمعرفة أهالي المنطقة من خلال المشاركة المجتمعية.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا رفع تجمعات القمامة وإزالة المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، مؤكداً أنه كلف قسم النظافة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور اليومي على المناطق، لرصد أي تجمعات للقمامة ورفعها على الفور، وإعادة المناطق لمظهرها الحضاري، وذلك في إطار اهتمام محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهد والعمل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل دائماً على راحة المواطنين.