المراجعة النهائية في مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، عن المراجعة النهائية للمواد التي يدرسونها، خاصة فرع الاستاتيكا في مادة الرياضيات، استعدادًا لامتحانات نهاية العام، ومن المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، خاصة طلاب الثانوية العامة، نقدم المراجعة النهائية لفرع الاستاتيكا في مادة الرياضيات لشعبة علمي رياضة، والتي لن يخرج عنها الامتحان، ويقدمها الأستاذ محمد غبور خبير الرياضيات بالثانوية العامة، وسيتم نشر المراجعات النهائية لكل فرع من مادة الرياضيات على جزئين، عبر بوابة «الوطن TV».

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

للاطلاع على المراجعة كاملة من هنــــــا.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون خلال الفترة الجارية، الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، ورقيا على البابل شيت وإلكترونيا على جهاز التابلت في مادة الأحياء والاستاتيكا، في جميع المدارس الحكومية، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعليمن قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي الثالث يعقد دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العامة، موضحة أنّه يهدف إلى تدريب الطلاب على شكل ورقة الامتحان النهائية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة النهائية يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، بمزيج إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.