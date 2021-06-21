تفاصيل حادث قطار حلوان.. سيارتا ميني باص اعترضتاه والسائق يسلم نفسه

حادث قطار حلوان المروع، وقع مساء اليوم، بمنطقة كفر العلو الواقعة بين حلوان والتبين، حين اصطدم قطار محمل بالرخام، بسيارتي ميني باص لنقل عمال أحد مصانع الملابس بالمنطقة، وهو ما أسفر عن مصرع عاملتين، وإصابة 6 آخرين، وفي تفاصيل حادث قطار حلوان، مرت السيارتان من مكان غير مخصص للعبور وليس به مزلقان.

تفاصيل حادث قطار حلوان

أشارت التحريات والفحص الأولي، إلى أن تفاصيل حادث قطار حلوان، بدأت بمرور سيارتي ميني باص، تتبعان أحد مصانع الملابس الجاهزة، وعبرتا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وليس به مزلقان، فاصطدم بهما، وكان الاصطدام الأول بالسياراة المخصصة لنقل العاملات بالمصنع، مما أسفر عن مصرع عاملتين وإصابة 6 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

الحماية المدنية والإسعاف

وانتقلت عربات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، للسيطرة على حريق إن وُجد، وكذا للبحث عن مصابين وجثث لضحايا آخرين أسفل حطام إحدى السيارتين، أو على شريط السكة الحديد، كما انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وفرضت كردونا أمنيا حول مكان الحادث، لحين انتهاء أعمال الإنقاذ وإخلاء المصابين، كما نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وحلوان العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بحسب وزارة الصحة ما بين سحجات وكسور بأنحاء الجسد.

النيابة العامة

من جانبه، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق الفوري والعاجل في حادث قطار حلوان، وعليه فقد انتقل فريق من النيابة العامة يضم عددا من المحققين، إلى مكان الحادث، للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المقرر أن تعلن النيابة نتائج التحقيقات فى الحادث بعد انتهاء أعمالها كاملة.

وانتشر فيديو للحادث، ظهر به العشرات من أهالي المنطقة التي شهدت الحادث، يحاولون إنقاذ من هو على قيد الحياة ونجا من الحادث، كما ظهر في الفيديو الميني باص، وقد تهشم أحدهما تماما، بينما انقلب آخر على منحدر قريب من خط السكة الحديد.

السائق يسلم نفسه

وسلّم سائق القطار نفسه للشرطة، وتم التحفظ عليه بديوان قسم شرطة التبين، حيث تنم التحفظ عليه هناك، تمهيدا للتحقيق معه، كما سيخضع لتحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.