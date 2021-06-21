هروب سائق قطار حلوان.. البحث عنه مستمر للتحقيق معه

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف غموض هروب سائق قطار حلوان، بعد التصادم بسيارتي ميني باص عمال، تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان، الذي أسفر عن مصرع عاملتين بالمصنع، وإصابة 6 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها قبل قليل.

هروب سائق قطار حلوان

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، بعد هروب سائق قطار حلوان، عقب الحادث مباشرة، بعدما اصطدم بالأتوبيس المخصص لنقل عاملات أحد مصانع الملابس بالمنطقة.

عربات الإسعاف

وانتقلت 16 عربة إسعاف من هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، بعد تلقيها إشارة بوقوعه، ونقلت المصابين وعددهم 6 -حسب بيان وزارة الصحة- إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي، وحلوان العام، لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات بين المصابين.

التحريات

وأوضحت التحريات، أن القطار كان محملا بالرخام، وأنه فوجئ بالسيارتين يعترضان خط سيره، ويعبران شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وليس به مزلقانات، فاصطدم بهما، ما أدى لوفاة عاملتين وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم للمستشفى.

النيابة تنتقل إلى مكان حادث قطار حلوان

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل فى حادث قطار حلوان، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، للمعاينة، ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة، النتائج التي توصلت لها، خلال الساعات المقبلة، وبعد انتهاء التحقيقات، كما تباشر الأجهزة الأمنية جهودها في إجراء التحريات اللازمة حول الحادث، للوقوف على ملابساته وأسبابه وتحديد المتسبب فيه، تمهيدا للتحقيق معه، كما توالي البحث بعد هروب سائق قطار حلوان.

هيئة السكة الحديد

وأعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، قبل قليل، أن القطار فوجئ بالحافلتين تتعترضان طريقه أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان لا يوجد به مزلقان، وغير مخصص للعبور، مما أدى لاحتكاكه بهما، ولا تزال التحقيقات مستمرة.