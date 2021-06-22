حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، ويتصفون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، وهم عادة متعاطفون جدا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على الأمور المهنية والمالية، فقط راجع جيدا قراراتك وتأن في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتحكم في انفعالاتك وأقوالك، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.