حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

تعرف أنثى برج الميزان أنّها شديدة الأنوثة، ولكنها تميل إلى عدم إظهار ذلك من باب إحداث التوازن، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.