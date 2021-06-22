شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2021: 90% في اللغة الإنجليزية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2021، موضحا أن المدرسة تقع بالعلمين وتقابلها المحطات النووية بالضبعة، ومتوقع أن تصل مصروفاتها الدراسية إلى 3120 جنيها سنويا.

ولفت المصدر، إلى أن المدرسة ثانوية فنية للبنين فقط، ومدة الدراسة بها 5 سنوات، وتقبل مجموع حد أدنى 250 درجة، ويشترط على الطالب اجتياز الاختبارات العلمية والطبية، وكذلك كشف الهيئة، ويجب ألا تقل درجاته في اللغة الإنجليزية عن 90%، ويحصل على الدبلوم الصناعي، مؤكدا أن التنسيق يتم على الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.

3 أقسام بمدرسة الضبعة النووية 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2021، يتيح للطالب الالتحاق بالعمل كفني في معامل الضبعة، أو تستكمال دراسته في كلية الهندسة، أو إحدى كليات الجامعات التكنولوجية التي افتتحت في عدد من المحافظات مؤخرا، منوهة إلى أنه يوجد بالمدرسة 3 أقسام، هي «الكهرباء، والإلكترونيات، والميكانيكا».

وتابعت الوزارة، أن الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2021 يتاح للطالب بعد الشهادة الإعدادية في حالة رغبته، كبديل عن الثانوية العامة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي افتتحتها الوزارة في عدد كبير من المحافظات، لافته إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 اعتمدت درجتها العظمى لتصل إلى 280 على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.

جدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، منها القاهرة التي بلغ عدد الأوائل فيها 266 طالبا وطالبة، والجيزة والتي بلغ عدد الأوائل فيها 292 طالبا وطالبة.

وأكدت المديريات أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه فتحت فرصة التظلمات أمام الطلاب لمدة 15 يوما.