المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.. احجز تذكرتك من اليوم

استحوذت المنصة الرقمية لمعرض الكتاب على أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنا مع بداية تفعيل المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، اليوم الثلاثاء 22 يونيو الجارى، وذلك تزامنا مع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لإعلان تفاصيل معرض الكتاب.

وأعلنت وزارة الثقافة، الرابط الخاص بالمنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقرر تنظيمها في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وتشمل المنصة كل الخدمات التي تهم جمهور المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الفعاليات التي ستعقد افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل فى المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.

خطوات التسجيل فى المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

1- فتح الرابط الخاص بالمنصة الرقمية لمعرض الكتاب من هنا أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على خيار احجز تذكرتك.

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، حتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجري بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

خدمات المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

يذكر أن المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، تقدم خدمات غير مسبوقة في منصات معارض الكتاب العربية والدولية، والتي من المتوقع وصول عدد زائريها إلى 5 ملايين زائر، خلال فترة المعرض، وسيتمكن الزائر من حضور جميع الفعاليات الثقافية الافتراضية، وعمل تصفح كامل لجميع كتب وأجنحة الناشرين المسجلين على المنصة واختيار الكتب من على أرفف الجناح.

وكذلك سهولة التواصل مع دار النشر من خلال كافة آليات التواصل المتوفرة لدى الناشر مثل متجره الإلكتروني، موقعه الإلكتروني، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أرقام التواصل عبر تطبيق «الواتس اب».