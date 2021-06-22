دراسة لتطوير «سوق علي» العشوائى بحي الزهور قي بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آليات البدء فى تطوير ورفع كفاءة سوق «علي»، العشوائى بحى الزهور، ليصبح سوقآ حضاريآ على أعلى مستوى، يتماشى مع الطفرة الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد وخطة القضاء على الأسواق العشوائية وتحويلها لأسواق حضارية من الطراز الأول.

جاء ذلك بحضور فوزى الوالى رئيس حى الزهور، والمهندسة أمل الألفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الإنتاجى. ومستشار المحافظة للمساحة

المحافظ يوجه بدراسة ميدانية لسوق علي

ووجهمحافظ بورسعيد إلى إجراء دراسة ميدانية لسوق علي، ووضع تصميم مبدئى لعملية تطوير السوق ضمن القضاء على الأسواق العشوائية بما يتناسب مع طبيعة سوق على والمنطقة المحيطة، مشددا على ضرورة مراعاة وضع تصميم على أعلى مستوى ويحقق أهداف التطوير، ويأتى على نفس مستوى الأسواق المطورة فى حى العرب، مشيرا إلى أن سوق على الجديد سينقسم إلى مكانيين إحداهما خاص بالأسماك واللحوم، والآخر خاص بالخضروات والبقوليات، موجها رئيس حى الزهور بالبدء فى أعمال حصر البائعين، وسرعة البدء فى الأعمال ليتم التطوير فى أقرب وقت.

الغضبان.. بورسعيد تشهد طفرة كبرى فى الأسواق الخدمية والقضاء على العشوائيات

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت طفرة كبرى فى مجال الأسواق الخدمية وتم القضاء على أهم بؤر الأسواق العشوائية فى حى العرب، وذلك من منطلق خطوات المحافظة نحو التنمية والتطوير الشامل للارتقاء بخدمات المواطنين، لافتا أن حى الزهور والضواحى يشهد الفترة المقبلة تطوير فى أكثر الأسواق عشوائية بما يحقق مظهر حضارى وخدمى لائق لأبناء المحافظة .