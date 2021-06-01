حسن: جامعة بني سويف الأولى مصريا في العلوم البيطرية والثانية صيدلانيا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن مواصلة الجامعة نجاحها في الحفاظ على ترتيبها الدولي والمحلي طبقا لتصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) والذي يعد التصنيف الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأشار الدكتور منصور إلى أن جامعة بني سويف حصلت في العلوم البيطرية على الترتيب 101-150 عالمياً، وعلى الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية، ويعد هذا تقدما ملحوظا في العلوم البيطرية عن العام الماضي بأكثر من 100 رتبة، كما احتلت في قطاع العلوم الصيدلانية والصيدلة على المرتبة 301-400 عالمياً، والترتيب الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف شنغهاي الصيني يعتمد بالأساس على 5 مؤشرات رئيسية هي عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

وأكد الدكتور منصور أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عالمياً ومحليا إنما جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تحقيقها.

ويأتي هذا لأن جامعة بني سويف كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتب للتصنيف الدولي تابع لوحدة تطوير الأداء الجامعي والذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.