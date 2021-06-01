رئيس التحرير

محمود مسلم

حسن: جامعة بني سويف الأولى مصريا في العلوم البيطرية والثانية صيدلانيا

كتب:

عمرو رجب
07:02 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور منصور حسن

الدكتور منصور حسن

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن مواصلة الجامعة نجاحها في الحفاظ على ترتيبها الدولي والمحلي طبقا لتصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) والذي يعد التصنيف الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأشار الدكتور منصور إلى أن جامعة بني سويف حصلت في العلوم البيطرية على الترتيب 101-150 عالمياً، وعلى الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية، ويعد هذا تقدما ملحوظا في العلوم البيطرية عن العام الماضي بأكثر من 100 رتبة، كما احتلت في قطاع العلوم الصيدلانية والصيدلة على المرتبة 301-400 عالمياً، والترتيب الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف شنغهاي الصيني يعتمد بالأساس على 5 مؤشرات رئيسية هي عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

وأكد الدكتور منصور أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عالمياً ومحليا إنما جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تحقيقها.

ويأتي هذا لأن جامعة بني سويف كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتب للتصنيف الدولي تابع لوحدة تطوير الأداء الجامعي والذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.

اقرأ المزيد:

«صحة بني سويف» توضح حقيقة إصابة موظف بالفطر الأسود

نشاط «الإسكان» بمدينة بني سويف الجديدة: استثمارات تصل لـ2.2 مليار جنيه

محافظ بني سويف: إزالة تعد على مساحة 6 آلاف و800 متر بنهر النيل

تبدأ غدا.. بني سويف تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل حادث خروج قطار بني سويف.. عودة الحركة و86 ميكروباصا لنقل الركاب

«الإسكان» عن بني سويف الجديدة: تكلفة بنيتها الأساسية 2.2 مليار جنيه

محافظ بني سويف يوجه بتوفير ميكروباصات لنقل ركاب القطار المتعطل

عاجل.. الصور الأولى لخروج بروجي عربة قطار عن القضبان في بني سويف

توريد 220 ألف طن قمح من المزارعين لصوامع وشون بني سويف

توريد 214 ألف طن قمح لشون بني سويف بنسبة 107%