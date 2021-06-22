البابا يستأنف عظاته الأسبوعية غدا بعد توقف شهرين.. ويطلق «فرح عظيم»

يعاود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، عظته الأسبوعية، بعد توقف استمر لنحو شهرين، حيث توقف عن إلقاء عظاته الأسبوعية في نهاية أبريل الماضي، بسبب احتفالات الأقباط في مصر بعيد القيامة المجيد ومن بعده عدد من الأعياد المرتبطة بفترة الخماسين المقدسة طبقا للاعتقاد المسيحي مثل «أعياد الصعود والعنصرة ودخول المسيح أرض مصر».

تفاصيل عودة عظات البابا تواضروس

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا تواضروس سيلقي عظته الأسبوعية بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كالمعتاد دون حضور شعبي بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ عظة البابا تواضروس الثاني، سيتم بثها في السابعة من مساء غد الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc القبطية التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة والمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فضلا عن الموقع الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

البابا يطلق حملة «فرح عظيم» مع بدء صوم الرسل

وكان الأقباط الأرثوذكس، بدأوا أمس الإثنين فترة ما يعرف بـ«صوم الرسل»، الذي تبلغ مدته هذا العام 21 يوما، وهو أول الأصوام في المسيحية وبدأ فرض صومه على المسيحيين منذ القرن الرابع الميلادي، وينتهي يوم 12 يوليو من كل عام الذي يوافق عيد الرسل.

وأطلق البابا تواضروس الثاني بتلك المناسبة، حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عنوان «فرح عظيم»، وتشمل تأمل في رسالة من رسائل القديس بولس الرسول. وبدأت سلسلة «فرح عظيم» خلال صوم الميلاد الماضي بتأملات البابا تواضروس الثاني في إنجيلي القديسين متى ومرقس ثم في الصوم الأربعيني المقدس، وتناول البابا إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا، ويأتي ذلك امتدادًا لسلاسل التأملات التي بدأها البابا تواضروس في صوم الرسل من العام الماضي بسلسلة «معًا بنفس واحدة» في سفر أعمال الرسل، ثم رسائل الجامعة «الكاثوليكون» في سلسلة «مبادئ للحياة» في صوم العذراء الذي تلاه، وصولًا إلى «فرح عظيم» بأجزائها الثلاثة.