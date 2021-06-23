حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم مواليد برج الميزان بتحقيق التوازن في أمور حياتهم كافة، كما أنّ طبيعتهم القيادية تؤهلهم للإدارة بنجاح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.