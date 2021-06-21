حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.