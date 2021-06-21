رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي