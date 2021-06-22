إعلان تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021 خلال أيام.. يعتمد على الترم الثاني

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021، خلال أيام، بعد اعتماد إجراءات التنسيق من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مؤكداً أن التنسيق سيراعي الظروف التي مر بها الطلاب بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وليس الدرجات التي حصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم اعتمادها من قبل المحافظ وبلغت نسبة النجاح 83%.

تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021

وأضاف «المصدر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021، يختلف من محافظة لأخرى، ويعتمد على أساس كثافة كل مدرسة، لافتاً إلى أن المديرية ستعلن الحد الأدنى للتنسيق بعد التشاور مع جميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت أن تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021، وتنسيق الثانوية العامة 2021، سيتم وفق درجات الطالب في امتحانات نهاية العام فقط، وأوضحت المديرية أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالتدقيق في أعمال التظلمات التي يتقدم بها الطلاب ومراعاة الدقة في مراجعات أوراق الإجابة الخاصة بكل مادة.

تنسيق الصنايع خمس سنوات 2021 خلال أيام

وأضافت المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت دون أي معوقات، وتم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكدة أن أعمال تصحيح الامتحانات راعت الظروف التي مر بها الطلاب، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات شغب أو غش في الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه هناك العديد من المدارس التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بها بدلاً من الثانوية العامة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الصناعي.