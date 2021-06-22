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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:36 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بحبه للمرح وسعيه لامتلاك الحرية في حياته الشخصية والمهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد أو الاستفزاز يشل حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تركز على القيام بواجباتك بدون تذمر.. إذا أردت تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

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