عاجل.. وزير التعليم: ندرس التجربة الثالثة للامتحانات من كل النواحي

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قول أحد أولياء الأمور، إن جهاز التابلت غير مفيد في امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد اتجاه الطلاب للاهتمام بالإجابة على البابل شيت، قائلاً: «نحن نحاول تقديم كل الطرق واختبارها ونسمع كل الآراء العاقلة، وسوف ندرس التجربة الثالثة من كل النواحي ونقرر بعدها الشكل النهائي للامتحانات».

وجاء تصريح الوزير، على جروب «ادعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، ردًا على عدم أهمية التابلت وضرورة إلغائه، في ظل محاولات التهكير له، وعدم قدرة الطلاب على التعامل معه داخل اللجان، ولجوئهم إلى تخصيص وقت الامتحان للإجابة على البابل شيت وورقة الأسئلة فقط.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتم وفق تنسيق كامل مع عدد من المؤسسات الدولية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، التي لن تشمل أي أسئلة تعجيزية أو أسئلة مقالية.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات النهائية تعتمد على الفهم، وتعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.