كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عن حقيقة تسريب الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، مؤكدا أنّ الوزارة لن تؤمّن هذه النوعية من الامتحانات لتكلفتها الباهظة، وجرى توفيرها على موقع الوزارة الإلكتروني، موضحا أنّ الهدف ليس الحصول على درجات، بقدر تدريب الطالب على شكل الورقة الامتحانية النهائية والتدريب على نظام الامتحانات الجديد بالبابل شيت، كما أنّ الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية وتأمينها جيدا بالتنسيق مع عدد من الجهات العديدة، مشددا على الطلاب بضرورة فهم مخرجات التعلم جيدا، والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

حقيقة تسريب الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي: نشر على موقع الوزارة

وشدد «شوقي» في تصريحات له، على طلاب الثانوية العامة بضرورة عدم الالتفات لتسريب الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، مؤكدا أنّ الامتحان التجريبي يتيح للطالب التدريب وللوزارة اختبار الشبكات، وسيتم تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، وسيتم استكمال الامتحانات التجريبية في المنزل إلكترونيا على جهاز التابلت، موضحا أنّ الوزراة حريصة على توفير الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني حتى يتثنى لجميع الطلاب الاستفادة منها والتدريب عليها.

حقيقة تسريب الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي: لا تأمين لهذه النوعية

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّ الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، يعتبر البروفة النهائية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنّ الوزارة ترصد من خلاله جميع الحلول الممكنة لتأمين الامتحانات النهائية، وسيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقيا وإلكترونيا، مشددا على الطلاب الالتزام بالإجابة على البابل شيت.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تفاصيل الامتحانات النهائية للثانوية العامة، مؤكدة أنّ الامتحانات ستبدأ 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وأنّه جرى إلغاء التحسين في الثانوية العامة لهذا العام، مشددة على الطلاب بضرورة الاهتمام بالاطلاع على المنصات التعليمية.