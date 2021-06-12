«خطأ في آية قرآنية».. 5 مواقف محرجة لـ سمية الخشاب قبل الفستان الكورشيه

تعرضت الفنانة سمية الخشاب، لموقف محرج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عندما نشرت مجموعة صور جديدة لها، وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا به رسومات ملونة.

ولم يحصل الفستان على إعجاب بعض متابعيها، إذ علقت إحدى المتابعات، بشكل ساخر، قائلة: «هي لابسة مفرش الكورشيه ليه؟»، لترد الفنانة عليها قائلة «موضة أوي مفارش الكوروشيه وألوانها تجنن، هاتي لك مفرش اعمليه فستان عشان تبقي على الموضة ياروحي».

ولا يعتبر ما حدث أول موقف محرج تتعرض له الفنانة سمية الخشاب، وفي هذا الإطار تُبرز «الوطن» 5 مواقف محرجة تعرضت لها.

1- فاتن حمامة

نالت الفنانة سمية الخشاب قسطًا كبيرًا من سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما أعربت عن تمنيها بدوام الصحة والعافية للفنانة الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت الفنانة سمية الخشاب ترد عبر «الوطن»، مفسرة تصريحاتها، وقالت إن حماسها الزائد وحبها الشديد لفاتن حمامة، جعلها لم تتصور للحظة أنها فارقت الحياة، مشيرة إلى أن هذه الحالة الحماسية تنتابها، عندما تتحدث عن الراحلين نور الشريف، وسامي العدل، وعمر الشريف، بحكم أن أعمالهم تظل خالدة.

2- خطأ إملائي

موقف محرج آخر تعرضت له الفنانة سمية الخشاب، لكن هذه المرة بسبب خطأ إملائي باللغة الإنجليزية، دونته على صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك يونيو من العام الماضي.

وكتبت سمية الخشاب «atractive»، والذي قصدت من خلاله كلمة «attractive»، والتي تعني جذاب وملفت للانتباه، خلال إبدائها إعجابها بجمالها، مرفقة عدة هاشتاجات حول «الحب» و«الطاقة الإيجابية» و«القوة»، مع إيموشن «خرزة زرقاء» و«راقصة» على صورتها بفستان بدون أكتاف أو أكمام، والذي تميز بأنه طويل وضيق، كما أنه فاتح اللون ومزين بنقوش ولولي.

3- حساب مزيف يسيئ لإيهاب توفيق

نشر حساب مزيف يحمل اسم الفنانة سمية الخشاب، صورة تجمعها بالفنان إيهاب توفيق، وأرفق بها عبارة «تصبحوا على خير يا حبايبي، أنا والفنان الجميل مصطفى قمر».

وتعرضت سمية الخشاب لسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى نشر صورة من الحساب، عبر حسابها الشخصي والرسمي على «إنستجرام»، لتفنيد ما جاء فيه: «مساء الفل عليكم حبايبي.. الحساب ده مزيف واللي عامله معندوش ضمير وبيحاول يشوه صورتي، وبيستغل اسمي في حسابه المزيف، ومنزل الصورة دي حسبي الله ونعم الوكيل».

4- أداء سيء في حفل عيد الحب بالعراق

تلقت سمية الخشاب انتقادات واسعة بسبب ظهورها في حفل عيد الحب بدولة العراق قبل عامين، مع زوجها السابق أحمد سعد، إذ ظهرت على المسرح وهي تغني معه، وكان الفارق كبيرًا بين إمكاناتهما الصوتية، وهو ما أغضب الجمهور.

وخلال تصريحات تلفزيونية الفنانة قالت سهير رمزي، إن «الممثل من المفترض لا يغني إلا في السياق الدرامي، واللي صوته محدود يفضل مكانه وميغنيش».

وانتقدها الموسيقار محمد ضياء سمية الخشاب، إذ قال في تصريحات سابقة لبرنامج «صوت الحياة»، إنه تعرف عليها قرابة 18 سنة، حينما كانت في بداية مشوارها الفني، فطلبت منه أن يساعدها لكي تغني، وحينما استمع إلى صوتها، وطلب منها ألا تغني.

بدوره، دافع الفنان أحمد سعد، زوج سمية الخشاب السابق، عنها، وذلك خلال لقائه مع كاميرا برنامج «MBC Trending»، المُذاع عبر فضائية «MBC 4»، قائلًا: «سمية في اليوم ده كانت تعبانة ومجهدة، وأنا اللي كنت شايفها كده، والناس بتنتقد وجودي أنا وسمية بشكل دائم بأي صورة، ولو فيه حاجة حلوة بيقولوا عليها وحشة».

5- خطأ في آية قرآنية:

وقعت الفنانة سمية الخشاب في خطأ فادح، خلال ظهورها مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»، عندما أخطأت في التلفظ بأية قرآنية، وقالت: «ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين»، بدلًا من «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» وهي الآية رقم 30 في سورة الأنفال.