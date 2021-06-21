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حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على السعي باستماته وراء تحقيق آماله وطموحاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك يثيران أعصابك.. حاول أن تتجنب الجدال وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة دنيا بطمة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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