القابضة للمطارات: الإجراءات الاحترازية تتيح التعامل مع كل الركاب

قال محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات، إن الإجراءات الاحترازية في المطارات تطبق على الراكب والمسافر، من حيث ارتداء الكمامة واستخدام مواد التطهير المنتشرة في كل مكان بالمطارات المصرية، وتعقيم الحقائب قبل وضعها في مخزن الطائرة، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية والاحترازية تتيح التعامل مع كل ركاب العالم باختلاف جنسياتهم.

وأضاف «سعيد»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه لا يتم دخول الركاب للمطارات إلا بعد ارتدائهم الكمامة، واتباعهم الإرشادات على الأرض، والتي تضمن وجود مسافات بين كل راكب وآخر.

وأوضح أنه جرى نشر كاميرات حرارية في جميع المطارات المصرية، ويتابع المارين عليها طبيب من وزارة الصحة، من خلال شاشة يتبين من خلالها درجة حرارة كل شخص في المطار، ويتعامل مع الشخص الذي درجة حرارته مرتفعة، بنقله للمعامل المركزية أو الحميات، وإذا كان الراكب به بعض الأعراض وقادم من الخارج يتم إعادته في نفس الطائرة.

وأشار إلى أن المركز الدولي للمطارات وضع بعض الافتراضات والشروط لكل المطارات حول العالم للتفتيش عليها، ومن يطبق هذه الإجراءات يحصل على شهادة AHA، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات وفق مواعيد يحددها.

ولفت إلى أن هناك طريقتين لتحليل الـPCR، منها عند الوصول، إذ لا بد لطبيب من وزارة الصحة يطلع على التحليل بحيث يكون سلبيا، وإذا كان إيجابيا يتم إعادة بنفس الطائرة التي جاء منها، وتطبيق غرامة لمحطة القيام التي أوصلته لمصر.