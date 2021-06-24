جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة للعام الثاني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تحافظ على ترتيبها بين جامعات العالم، حيث احتلت الترتيب 201–250 من بين 475 جامعة عالميا تم تصنيفهم في هذا الإصدار بزيادة 61 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة الخامسة على المستوى 15 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح الجيزاوي أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الإصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عاما أو أقل وأن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل على 13 مؤشرا وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

وأضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

في وقت سابق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة احتلت الترتيب «401 - 600» ضمن 1115 جامعة عالميا، وعلى المستوى المحلي احتلت جامعة بنها الترتيب الخامس بالمشاركة مع جامعات أخرى، وذلك ضمن 31 جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.

وأشار الجيزاوي إلى أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وأن تصنيف التأثير في دورته الثالثة يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.