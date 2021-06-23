مصرع سائق وإصابة 3 في تصادم سيارتي نقل بسبب «مطب» بالدقهلية

لقي سائق مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح متنوعة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتي نقل على طريق «المنصورة - دمياط» الشرقي، أمام منطقة «عزبة الصفيح» بمدينة المنصورة، وتبين أن سبب الحادث تخطي إحدى السيارتين لأحد المطبات الصناعية، واصطدمت السيارة الأخرى بها من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة.

ورود بلاغ بحدوث تصادم على طريق دمياط الشرقي

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين وحالة وفاة، على بداية طريق «المنصورة - دمياط» الشرقي، أمام منطقة «عزبة الصفيح»، بدائرة القسم.

تفاصيل حادث التصادم

انتقل ضباط قسم شرطة ثاني المنصورة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «د ي ط 5143»، نقل، قيادة المدعو «السيد العيسوي السيد سعد»، 46 سنة، سائق، مقيم بقرية «العواضية»، دائرة مركز شربين، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم «د ي ق 1526»، نقل، قيادة المدعو «وائل عبد الرحيم صالح عبدالرحيم»، 38 سنة، سائق، مقيم بقرية «كتامة»، دائرة مركز طلخا، بذات الاتجاه.

وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء تخطي قائد السيارة الثانية أحد المطبات الصناعية على الطريق، اصطدم به قائد السيارة الأولى من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة، نجم عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة عدد 4 أشخاص من مستقلى السيارتين، بكدمات وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث تلقى المصابون العلاج اللازم، وتصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين وشقيق المتوفي المدعو «العيسوي العيسوي السيد سعد»، 43 سنة، عامل، مقيم بذات القرية، أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك، ولم يؤثر الحادث على سير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 6429 لسنة 2021 جنح قسم شرطة ثاني المنصورة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.