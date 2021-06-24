شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الأسعار والشروط

شقق الإسكان الاجتماعي.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، طوال الوقت، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، عن أي طرح جديد، وشروط الحصول على الشقق.

وخلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزي، حدود الدخل الواجب توافرها لدى المواطن، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، المؤثرة على سعر شقق الإسكان الاجتماعي، المتاحة للمواطن ضمن المبادرة.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عامًا، ويشترط أن تكون الوحدات مسجلة، وليس عليها أي مخالفات، وجاهزة للمعيشة، أي كاملة التشطيب.

ويصل سعر شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، للمواطنين من هم من محدودي الدخل، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل، تصل سعر شقق الإسكان الاجتماعي، للفرد الأعزب، إلى 1.1 مليون جنيه، وللأسرة أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

وتتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، ما بين 75 مترا مربع إلى 90 مترا مربع.

وجاءت مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف المبادرة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وجدير بالذكر أنه من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وخلال هذه الأيام، ينتظر عدد كبير من المواطنين، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات الإعلان الـ15، داخل المدن الجديدة، والذي سيتطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% متناقصة، وتقسيط لمدة 30 عامًا كحد أقصى.