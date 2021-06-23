«الطيران»: لا ملاحظات للوفود الأمنية على مطارات شرم الشيخ والغردقة

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، إنه لا توجد ملاحظات للوفود الأمنية على مطارات شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف مناع، خلال مؤتمر صحفي على هامش الجولة التفقدية للتأكد من تطبيق كافة للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة على متن رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وداخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي: "من جانبنا قدمنا كل ما يمكن تقديمه ومطاراتنا مؤمنة بنسبة 100 % ومستعدون لاستقبال الرحلات فور الإعلان عن وصولها، الوفد الأمني الروسي لم يكتب ملاحظة واحدة، والحمد لله، حيث قمنا بمجهود كبير، للانتهاء من جميع الطلبات التي طلبتها الوفود السابقة".

القابضة للمطارات والملاحة الجوية: ليس لدينا مطارات مغلقة

فيما قال محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: "ليس لدينا مطارات مغلقة، ولن نغلق أي مطارات، حتى ولو لم تدر أرباح، فقط ندير العمل طبقا لتعليمات الدولة".

وأضاف الطيار محمد غريب، رئيس أكاديمية الطيران "شرفت برئاسة الأكاديمية منذ شهر، وتضم 3 كليات ومعهدين، وعددا كبيرا من الطلاب، ونعمل حالياً على بذل الكثير من المجهودات لاتاحة بنية تحتية، وخدمة ملاحة جوية".

وتابع "لدينا خطة طموحة لضم بعض الطيارات الجديدة، وبعد نتيجة الثانوية العامة، سنفتح أبوابنا لاستقبال الطلاب الجدد، وسنستقبل عددا كبيرا من دولة السودان الشقيق للدراسة بكلية الدراسات المتخصصة والمراقبة الجوية، َهناك دارسين من موريتانيا واليمن والعراق، وغيره من الدول العربية والإفريقية، ونعمل حاليا على تطوير معامل وأجهزة الكلية، بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك تغييرات جديدة بفرع الأكاديمية بمدينة إمبابة".