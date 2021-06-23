بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات

أعلنت المحافظات نتائج الشهادة الإعدادية تباعا، عقب اعتمادها من المحافظين، كما أعلن المحافظون أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن الأسماء لمعرفة المتفوقين.

وتنشر« الوطن»، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الدقهلية

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الدقهلية كالتالي:

علاء علي متولي علي، رأفت مقبل بأبو داود تامي العميد، حبيبة شريف محمد عبدالعزيز العراقي، مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن، و عبد الرحمن السيد حمدي الشربيني، نور إيهاب محمد رمزي، علاء عماد القطب المكاوي ، جنى محمد السيد محمد حسن، إيمان إبراهيم طه ، جنى خالد أحمد طه، رنا يسري يوسف شومان .

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الفيوم

كما جاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الفيوم كالتالي:

محمد بدوي محمد عيد، حبيبة محمد عجمي، شروق أسامة محمد ، سمية محمد صبحي، ملك أحمد محمود، سلمى عبد الناصر صلاح، المتوكل بالله محمد عزت محروس، هيا اشرف محمد عبد الباقى ، ملاك أحمد محمد كامل، هنا عمر السيد قرة طالبة في مدرسة الرسالة الإعدادية للغات، يومكن الاطلاع على القائمة من هنــــــــــــــا، بعد الإعلان.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في المنوفية

كما جاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في المنوفية كالتالي:

أمير أحمد الحفناوي، ومحمود عادل حجازي، أحمد حبيب ، هاجر ياسر البربري، بسمة أسامة الأعرج، أسماء ممدوح بدوي، نور عبد الله، أحمد خالد النشار، علاء محمد عبد الله السيسي، علاء أسامة محمد مصطفى.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء اسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 كالتالي:

جنى حاتم مصطفى هاش، بسمة سعيد رشيد، لمياء عايد محارب سليمان ، عبد الرحمن محمد حسن ، هدير علي عطا أحمد أبو عشامة ، علا فرج ، عيادة سلمان ،، ضحى محمد محمد ، أحمد عبد الله عبد البديع، أحمد أسامة سالم محمد محمد، غادة عيد محمد عيد، محمد ممدوح محمود محمد، محمود نوير وجيد حسين طير البر، هاجر أيهاب على جبر، ياسمين مصطفى زايد سليمان حسن، أحمد عيد محمد سليمان زايد، عبدالله أحمد موسى محمد.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الأقصر

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الأقصر كالتالي:

بيشوي ممدوح جورج، تسنيم محمد عبد الودود ، جرجس مفدي، كيرلس جرجس وديع حليم، علي أحمد البدوي أبوزيد ، بسمة أحمد فوزي عبد المنعم ، شهد مؤمن أبو المجد، فاطمة جمعة سيد أحمد توفيق مصطفى ، عمر مصطفى يوسف أحمد ، مصطفى محروس سعد جاد، روان صلاح نافع، رحمة منتصر عبد الستار، روان أبو المعارف محمود، كيرلس وسيم وليم يعقوب، منه الله جمال عبد الناصر سع، شيرين عصام أحمد أحمد ، إسراء خالد أحمد الضوي ، جودي سلام محمد خيري ، زهوه علاء عبد اللـه محمود، جولي إبراهيم روحي ابراهيم ، مارولا اسحق ونس ، ملك ممدوح محمد جوده، منى عبده سيد أحمد محمد، إيمان اشرف محمد ربيع العديسـات الإعدادية، عمر خالد عبد الغني كمال، ماثيو ميكل رزق الله ، مارتن جوزيف عدلي، زينب عبد الناصر، أمنية علاء صبري إسماعيل ، حبيبة محمد عبد العزيز خضري ، محمود أسامة أنور محمد جابر، شيماء عبد الهادي ، مريم وليم مكرم ، ندا عبد الحميد محمود، ملك ممدوح محمد عبد العال، ملك إيهاب إسماعيل، محمد بهاء الدين أنور عبد الراضي، محمد عمرو نبوي عبد الظاهر.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الوادي الجديد

ولمعرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الوادي الجديد اضغط هنــــــــــــا، بعدما اعلنت المحافظة النتيجة.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في المنوفية

كما يمكنك معرفة اسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في المنوفية من هنـــــــــا، حيث بلغ عدد الأوائل 340 طالبا.

وللاطلاع على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في القليوبية أضغط هنـــــــــــا، حصل 67 طالبا وطالبة من الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

ويمكنك معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في البحيرة من هنـــــــــــا، بعدما اعلنت المحافظة.

فيما يمكنك معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في مطروح من هنــــــــــــا، وفق الترتيب.

كما يمكن معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في دمياط من هنــــــــــــــا، بعدما تصدرت الفتيات.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في محافظات القناة

يمكنك الاطلاع على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في بورسعيد من هنــــــــــــــا، وفي الإسماعيلية من هنـــــــــــــــا، وفي السويس من هنــــــــــــــــا، وجنوب سيناء من هنـــــــــــا، بعما جرى إعلانها.

كما يمكن معرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الشرقية من هنــــــــــا، وفي محافظة بني سويف من هنــــــــــــــا، وفي كفر الشيخ من هنـــــــــــــــا، ولمعرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة من هنـــــــــــــا، وبمحافظة الجيزة من هنــــــــــــا، وفي محافظة الإسكندرية من هنـــــــــــا، ولمعرفة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الغربية من هنــــــــــــا.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في الصعيد

كما يمكنك الاطلاع على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في أسوان من هنـــــــا،زسوهاج من هنــــــــــــا، وأسيوط من هنــــــــــا، عقب اعتمادها، ومحافظة المنيا من هنـــــــــــــا، وقنا من هنـــــــــــــا، والبحر الأحمر من هنـــــــــــــا، بعد الإعلان.