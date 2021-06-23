سما المصري.. 3 سنوات ونصف سجنا في قضايا «سب وفيديو مخل»

أجلّت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة سما المصري، في الدعوى المقامة ضدها من رئيس الزمالك المعزول، ويتهمها فيها بسبه وقذفه، للأسبوع المقبل، بسبب تغيبها عن جلسة محاكمتها اليوم، وعدم إحضارها من محبسها، القضية الماثلة لم تكن الأولى ضدها، وسبقتها قضايا أخرى أضحت بسببها سما المصري، على لوائح المتهمين في المحكمة ونزيلات سجن القناطر، بموجب أحكام بلغت حتى الآن 3 سنوات ونصف.

سما المصري

بدأت المتهمة سما المصري، في استخدام التطبيقات المرئية وتقديم فيديوهات استعراض بملابس فاضحة، وهو ما رصدته وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام، كونه يمثل اعتداءًا على قيم المجتمع، وتزامن ذلك مع تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ ضدها، حتى تم القبض عليها، في أبريل 2020، وهو الشهر الذي شهد القبض على فتاة التيك توك حنين حسام وأخريات، وأمرت النيابة العامة بحبس "المصري" احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

فيديوهات فاضحة

القضية الأولى التي أُدينت فيها سما المصري، كانت قضية الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، من خلال صناعة ونشر فيديوهات بملابس تصف الجسد ولا تستره، وصدر بحقها حكم أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، ثم تقدمت باستئناف على الحكم، ليتم تخفيفه للحبس لمدة سنة واحدة فقط.

سما المصري وريهام سعيد

أقامت ريهام سعيد، دعوتين قضائيتين، ضد سما المصري، ونظرتهما المحكمة الاقتصادية، وكلاهما تتعلقان بالسب والقذف والخوض في الأعراض، وكانت حينها الجلسة الأولى في تاريخ القضاء المصري التي يكون جميع عناصرها من النساء، حيث فصلت القاضية مروة هشام بركات فى الدعوى، وصدرت الأحكام بحبس سما المصري لمدة سنتين في القضية و6 أشهر في الثانية.

وكفل القانون للمتهمة سما المصري، درجة تقاضي أخيرة، وهي الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، والتي ستقول كلمتها الأخيرة بالإدانة أو البراءة.