شاكر: جدولة مديونيات المشتركين لـ«الكهرباء» على أقساط بدون فوائد

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، المتجددة تعليمات إلى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بقيام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بتقسيط المديونية للمشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا بدون فوائد.

تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين خاصة محدودي الدخل

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقدم جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين خاصة من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

انخفاض كبير في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

وأكد الوزير أن هناك انخفاضًا كبيرًا في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذي يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أى عنصر بشري.

الأوراق والمستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء للافراد والشركات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق والمستندات والإجراءات المطلوبة التي يجب أن يتبعها الأفراد والشركات لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية وفقا لتعليمات الشركه القابضه للكهرباء:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجري استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء للأفراد والشركات

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

الرد على شكاوى المشترك بحد أقصى 48 ساعة

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق «الواتس آب» أو مركز الشكاوى أو 121 يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل، وفي حالة وجود خطأ يكون الرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.