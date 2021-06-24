فرقة فارسكور المسرحية تفتتح «المرقمون».. أولى عروضها

افتتحت فرقة فارسكور المسرحية أولى ليالي عروضها المسرحية «المُرقَّمون.. المسافرون ليلا» والمقرر أن تستمر على مدار 7 ليالٍ متتالية، والمسرحية إخراج تنفيذي طاهر أبو حطب.

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المسرحية من تأليف موسيقي: محمد السعيد، تصميم استعراضات: سلمى رزق، ديكور وملابس: محمد قطامش، تنفيذ ديكور: شادي قطامش وعبده عرابي وإسلام جمال.

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شارك في الإعداد محمد البديوي، مؤلف: إلياس كانيتي، ترجمة: حسن بحري، مخرج مساعد: محمد شاهين، دراماتورجيا وإخراج شريف صلاح الدين.

تدور أحداث مسرحية «المُرقَّمون» للكاتب النمساوي «إلياس كانيتي»، التي صدرت أخيرا ضمن سلسلة المسرح العالمي من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بالكويت.

ترمز المسرحية إلى الأرقام، عالم كامل يقوم على الرقم، أفراده مرقمون ومحفوظون لدى شخص موكل بهذه المهمة اسمه «حافظ».

يتحول الجميع لمجرد أعداد، فهم ثلاثون وأربعون وثمانون دلالة للمدة الزمنية التي يعيشها كل منهم، مرقومة بسرّية على كبسولة تتدلى من أعناقهم.

يؤكد كانيتي الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1981م، أن المسرحية تعالج الاستبداد والقهر السياسي وما يقع من ظلم للفرد في الأنظمة الشمولية «خمسون» أحد أفراد المجمتع، يقود تمرّدا ليكتشف سر الكبسولة المغلقة المعلقة في رقبة كل الشعب ولا يسمح إلا للحافظ بفتحها بعد موت صاحبها، وبذلك يكسر حاجز الخوف والصمت وينتشر الحوار في النص بعدما كان المشهد شبه صامت.

راجع المسرحية عن اللغة الألمانية وكتب دراستها النقدية الدكتور أسامة أبو طالب أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون المصرية.

«المرقّمون» مسرحية تعتمد على نسق صادم تلخصه جملة: «إنني لا أراكم مطلقا، أنتم حتى لستم ظلالا. أنتم لا شيء».

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