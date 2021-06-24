إحباط تهريب 26 كيلو من مخدر «القات» بصحبة راكب يمني بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 26 كيلو جرامًا من مخدر «القات»، أخفاها راكب يمني داخل أكياس «مكسرات» فور وصولها من إثيوبيا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك فى راكب يمني الجنسية، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، ضمت أحمد مجاهد وخالد محمد مأمورا التفتيش، ولوحظ وجود أكياس بين طيات الملابس داخل حقائبه ظهرت على جهاز كشف الحقائب، وتبين وجود 26 كيلو جرام من مخدر القات مخبأة داخل أكياس «مكسرات» لتضليل رجال الجمارك.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة أحبطت تهريب عدد من الهواتف المحمولة، حيث تمكن رجال الأمن الجمركي بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

وتبين وجود 57 هاتف محمول ماركة «آيفون» مخبأة على جسم الموظفين، وأثناء تحرير المحضر وردت إخبارية سرية بوجود عدد آخر من الهواتف أخفاه الموظفين المضبوطين بأحد السيارات بالمهبط لحين تهريبها فتم تكليف، أحمد سيد، بضبط الكمية فتبين وجود 57 هاتف محمول ماركة «آيفون».