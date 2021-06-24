الكشف على 1382 شخصاً ضمن القافلة متعددة التخصصات بمطوبس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة لأهالي قرية «الملاوح» والقرى المجاورة لها بدائرة مركز مطوبس، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلقت القافلة، بالتعاون مع منسق المبادرة بالمحافظة، إسلام جبر، ووزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، بحضور الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

توعية 450 شخصا في مختلف التخصصات

وأشرف على القافلة ميدانياً، الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب البشرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، الذي أكد أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى، وهم 1382 شخصاً، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والجلدية والرمد والنفسية والعصبية والنساء والتوليد وعيادة التمريض.

كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة، كما بلغ عدد المستفيدين من ندوات التوعية للكليات الإنسانية، حوالي 450 شخصاً، من المشاركين في مختلف الأنشطة.

وقدم فريق كلية التمريض، بإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد الكلية، والدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر بالدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية، وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة، مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكرى والضغط والتغذية الصحية، وأيضاً الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

قافلة بيطرية تفحص الماشية مجاناً

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وتمريضية شاملة الكشف والفحص المجاني وصرف العلاج مجاناً للمواطنين، بمقر الوحدة الصحية في قريه «الملاوح»، وقافلة إرشادية للمزارعين من أبناء القرية والقرى المجاورة، إضافة إلى قافله إرشادية بيطرية، لخدمة مربي الماشية والطيور بمختلف أنواعها، من أبناء القرية والقرى الأخرى التي استهدفتها القافلة".

كما أشار الدكتور «صالح» إلى أن القافلة تضمنت ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة والريادية»، حاضر فيها الدكتور ممدوح يوسف، من كلية التجارة، وندوة أخرى بعنوان «الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا المستجد»، حاضرت فيها الدكتورة ماجدة محمد علي، أستاذ الميكروبيولوجي بكليه العلوم.

وأضاف "القافلة تضمنت أيضاً ورشة عمل بعنوان «الاحتياجات التربوية والنفسية لتحقيق حياة كريمة للأسرة الريفية، تناولت محورين، الأول «التربية الإيجابية للطفل في ظل جائحة كورونا»، والثاني «محو الأميه وتمكين الكبار»، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «الثقافة الصحية والقوامية»، وندوة عن الإسعافات الأولية وكيفية الوقاية من الإصابات الرياضية".

وتضمنت القافلة فعاليات توعوية أخرى، منها لقاءات عن الصحة العامة والفطر الأسود في ظل جائحة كورونا، والصحة العامة وشكل الجسم، مثل النحافة والسمنة وعلاقتها بسوء التغذية، والصحة العامة وتقوية جهاز المناعة، وورشة أشغال فنية يدوية، بالإضافة إلى محاضرة عن سوء استخدام المضادات الحيوية.

القافلة تهدف خدمة الأهالي ضمن خدمات جامعة كفر الشيخ

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية المجانية للمواطنين، في مختلف المجالات بالمناطق النائية، وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها.

وأكد دسوقي أن الجامعة تهدف إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.