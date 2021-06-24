أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين.. 9 أمور احذرها

كشفت وزارة التموين المصرية، عن عدة أسباب قد تؤدي إلى ايقاف بطاقة التموين، لضمان وصول الدعم المادي أو السلع الغذائية إلى مستحقيه، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نمشف أسباب تؤدي إلى ايقاف بطاقة التموين، وإلغاء الدعم وصرف السلع التموينية للبطاقة، وكيفية التصرف في حالة وجود خطأ، وذلك من السطور التالية.

أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين

وبحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فأن

هناك بعض الأسباب التي تؤدى لايقاف ببطاقة التموين، تتعلق بالدخل ومعدل الانفاق للأسرة، حسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويمكن تلخيصها في السطور التالية:

أولا: محددات الدخل

أصحاب الدخل الحكومي المرتفع أو من لديه «مرتب تأميني» مرتفع، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الكبيرة.

ثانيًا: محددات الإنفاقو

من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.

من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر.

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

من يقوم بدفع مصاريف مدراس 20 ألف جنيه.

ثالثًا: محددات الامتلاك

من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، أو سيارة 2015 فمابعدها.

من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

من يدفع فاتورة محمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

خطوات إعادة تفعيل بطاقة التموين

وفي حالة كان هناك خطأ أدى لإيقاف بطاقة التموين، يمكن للمواطنين إعادة تفعيل بطاقة التموين، من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، ويطلب من الموظف تحرير نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة، مع إحضار المستندات اللازمة وهي كالآتي:

- البطاقة التموينية الموقوفة «في حالة كانت لا تزال مع العميل».

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- المستند الدال على عدم الصرف.

بعد تقديم المستندات اللازمة، يعتمد الموظف في مكتب التموين نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه، وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإلغائها من Black List، ويتم إصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.

يرسل مركز الخدمة البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

تراجع الشركة المنفذة البطاقة وترسلها بعد تشغيلها إلى مكتب التموين، مرفقا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

يسلّم مكتب التموين، المواطن، البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل، الذي يحتوي على «اسم صاحب البطاقة/ الرقم القومي/ عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام».

يتجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الجديد، بعد إطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية والبطاقة المدنية للمستلم، ويقوم المواطن بعد ذلك بتفعيل بطاقة التموين حتى يتمكن من صرف المقرر.

يصرف المواطن المقررات التموينية، اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.