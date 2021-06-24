رفع الطوارئ وتوفير المستلزمات لعلاج مصابي حادث الطريق الدولي ببلطيم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن توافر كل المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي حادث الطريق الدولي في كفر الشيخ، حيث جرى توفير أكياس الدم اللازمة تحسبًا لاحتياج المصابين للدم، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث داخل استقبال مستشفى البرلس المركزي القريب من مكان الحادث.

وأصيب 21 شخصًا في حادث انقلاب سيارتين نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، بمركز بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والمستشفيات المجاورة.

وأكد مصدر مسؤول بمرفق إسعاف كفر الشيخ، قبل قليل، عدم وجود وفيات في حادث انقلاب سيارتَي نقل محملتين بالعمال، على الطريق الدولي، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصاً، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وخدوش، وجرى نقلهم إلى مستشفى البرلس المركزي.

وقع الحادث أمام كوبري «الحماد»، بقرية «الشهابية»، بدائرة مركز بلطيم، وتم الدفع بنحو 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، وانتقل الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى المكان للإشراف على نقل المصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى المكان وجرى تسيير الحركة المرورية، ورفعت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى برج البرلس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتولى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، علاج بعض المصابين، باعتبار أنه طبيب متخصص في العظام، كما جرى توفير الأطقم الطبية وأكياس الدم اللازمة في بنك الدم بمستشفى البرلس المركزي، لعلاج المصابين.