«التعليم» توفر مراجعات لطلاب الثانوية العامة 2021.. فيديو

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على قناة مدرستنا 2 التعليمية، المتخصصة لطلاب الثانوية العامة، مجموعة من الفيديوهات التعليمية، بجانب طرح أسئلة في مختلف المواد وتوضيح طرق الإجابة عليها، مشددة على جميع الطلاب بضرورة متابعتها، والاستفادة من طريقة الإجابة، بالإضافة إلى نمط الأسئلة الجديدة، والتي تعتبر محاكاة للامتحانات النهائية.

مادة الفلسفة والمنطق:

قدمت القناة فيديو تعليمي في الباب الثاني «الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية»، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وبه بعض الأسئلة بصيغة «اختر»، للتدّرب على كيفية إجابتها، مع الشرح والإجابات الصحيحة، من برنامج «اسأل؟ .. نجاوب».

مادة الرياضيات:

طرحت قناة مدرستنا 2 التعليمية سؤالاً لطلاب الثانوية العامة في فيديو تعليميم، حول كيفية رسم المنحنيات؟، لتدريب الطلاب على أسئلة درس «رسم المنحنيات»، مع الشرح والتفسير لسهولة الفهم، من حلقة «إسأل نجاوب» في مادة الرياضيات.

علم النفس والاجتماع:

كشفت القناة في فيديو تعليمي لها، أنه يوجد أكثر من نوع لشخصية للإنسان وتتميز كل منهما بسمات مختلفة، موضحة بعض من أنواع الشخصية وبما تتميز كل منهما من صفات، من الوحدة الثالثة «باب الشخصية»، من حلقة «الخلاصة أن» فى مادة علم النفس.

مادة الجيولوجيا:

طرحت القناة سؤالاً حول المقصود بنظرية تكتونية الألواح وأنواع حركاتها، موضحة تفسير هذة النظرية وبعض أنواع الحركات التكتونية، من الباب الرابع فى مادة الجيولوجيا، من حلقة «الخلاصة أن»، في فيديو تعليمي.

مادة الأحياء:

أوضحت قناة مدرستنا 2 التعليمية، أنه يوجد في جسم الإنسان بعض الهرمونات المنبهه لمعظم الغدد الموجودة في الجسم، مشددة على طلاب الصف الثالث الثانوي التعرف على اسم الهرمون والغدة التي يعمل على تنبيهها، من خلال فيديو تعليمي، من درس «التنسيق الهرموني»، من مادة الأحياء، برنامج «الخلاصة أن».