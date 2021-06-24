لطلاب 3 ثانوي.. تعرف على أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021 على موقعها الإلكتروني، في امتحانات مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والرياضيات والكيمياء، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على الأسئلة والإجابات من خلال هذا الرابط.

وأكدت «التعليم» أن أسئلة الامتحانات «موضوعية» تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحة أنه يجب على الطلاب الاستفادة منها والاطلاع عليها، لكونها تعتبر محاكاة كاملة لامتحانات الثانوية العامة 2021 التي ستعقد في شهر يوليو المقبل، إلكترونيًا على جهاز التابلت، وورقيًا على البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

التعليم: أسئلة الامتحان التجريبي ليست تعجيزية

وأضافت الوزارة "أسئلة الامتحان التجريبي الثالث لم تكن تعجيزية بل اعتمدت على فهم الطالب للمقرر الدراسي، موضحة أنه جارِ دراسة جميع النواحي التقنية في الامتحان التجريبي الثالث للوصول إلى الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2021"، مؤكدة أن أسئلة الامتحان التجريبي تم توفيرها باللغة العربية والفرنسية واللغة الإنجليزية، وأنه تم توفير نموذج إجابة للبابل شيت باللغة العربية والإنجليزية.

وتابعت الوزارة "إجابات الامتحان التجريبي الثالث، متاحة على موقعها الإلكتروني بصغية الـPDF"، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحسين في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مؤكدة أن التحسين يحتاج إلى تعديل في قانون التعليم.

«شوقي»: امتحانات الصف الثالث الثانوي ستعقد وفق نظام الأسئلة الجديد

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "إن الامتحانات النهائية ستعقد في لجان مراقبة جيدًا"، موضحًا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان الامتحانية، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات سابقة له "امتحانات الصف الثالث الثانوي ستعقد وفق نظام الأسئلة الجديد"، موضحاً أنها لا تشتمل على أي أسئلة مقالية، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لوضع بنوك أسئلة الامتحانات وإجاباتها.

وأشار، إلى أن الوزارة ستوفر امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في نهاية العام على موقعها الإلكتروني.