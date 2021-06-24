«محمد» كان راجع لأولاده.. سيارة طائشة صدمته وهربت بالدقهلية (فيديو)

«موتوه وهو راجع من شغله لأولاده، خبطوه بسيارة ربع نقل الساعة 3 الفجر ولم يتوقفوا لإنقاذه»، هكذا يحكي «عزت عبد الله حسانين» لحظات وفاة ابنه الشاب «محمد»، 23 سنة، في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة، ألقت به في الشارع، وفر سائق السيارة المتسببة في الحادث، تاركاً المجني عليه غارقاً في دمائه حتى لفظ أنفاسه أخيرة.

وقال والد المجني عليه: "إن ابنه كان يعمل سائق توك توك، وبعد أن أنهي عمله عليه، ذهب به إلى الجراج، وأثناء سيره في الشارع، عائداً لأطفاله، حيث أنه يعول طفلين، ويسكن في شقة بالإيجار، ظهرت سيارة مسرعة في الشارع، بصورة مفاجئة، فصدمته وفرت هاربة من مكان الحادث".

وأضاف الأب متحدثاً لـ«الوطن» "كاميرات المراقبة في الشارع رصدت تفاصيل الحادث، وكأن السائق كان يقصد ابنه. لما علمت بالحادث، جريت عليه، وشيلت ابني كان فيه النفس، ووجدت رجليه مكسورين، ولما شوفته علمت أنه بيموت، ومن حولي حاولوا يصبروني، لكنه كان عنده نزيف داخلي ومات".

والد المتوفي: سنأخذ حق ابني بالقانون

وأشار إلى أن «ما حدث كارثة ومصيبة لنا، ونريد أن نأخذ حقنا بالقانون، وخصوصا أننا علمنا من تسبب في وفاة ابني، وعرفنا مكان السيارة».

وأكد شهود العيان أن الشاب صدمته السيارة المسرعة أمام مطبعة «السعادة» وصيدلية «عبير» سابقا، بسبب سرعة سائق سيارة ربع نقل، وهرب بعد الحادث من شارع «صادق»، ولم يتم ملاحقته بسبب سرعته، وتم تصوير الحادثة من خلال كاميرات المراقبة في المحلات، لكن أرقام لوحة السيارة لم تكن واضحة، ويمكن كاميرات محلات شارع بورسعيد قبل الحادثة صورته، أو كاميرات شارع صادق بعد الحادثة.

وتمكن الأهالي من نقل الشاب إلى مستشفى ميت غمر العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قليل من وصوله المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6539 لسنة 2021 جنح قسم ميت غمر، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .