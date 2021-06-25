بسبب ارتفاع الحرارة.. هجوم على مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

شن عدد من السينمائيين والنقاد هجوما على إدارة الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بعد ساعات من افتتاح المهرجان رسميا، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 29 يونيو الجاري، وذلك بسبب الإصرار على إقامة فعاليات المهرجان بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة في أسوان والتى تتجاوز الـ40 درجة مئوية.

وقال الناقد السينمائي مجدي الطيب، إن محافظة أسوان، مسقط رأسه، تشهد في هذا الوقت من العام ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث يصبح الحل الوحيد بالنسبة لأهالي المحافظة «الاعتكاف» في منازلهم، وهو ما آثار استغرابه بشان إصرار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على بدء فعالياتها في ذلك الوقت.

مجلس إدارة المهرجان يضم سيدة واحدة

وأضاف الطيب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «لكن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لم تَر في ما نتحدث عنه، ما يعكر صفوها، ويُجهض مُخططها، لإقامة الدورة الخامسة للمهرجان، وكأنها تُعلنها بصراحة، وعلى الملأ، أن ما يهمها هو إقامة المهرجان فحسب، والحصول على دعم الدولة، قبل أن يضيع عليها، بانتهاء السنة المالية، دونما النظر إلى جدوى إقامة مهرجان ستُصبح (المقاطعة)، من قبل أهالي، ومواطني، المحافظة، مصيره، وربما تُصبح فعالياته محصورة بين غُرف الضيوف المُكيفة في الفندق، وقاعة العروض المُكيفة في الفندق أيضا».

وتابع: «أي مهرجانات تلك التي نضحك على أنفسنا، عندما ندعي أنها تُقام في المحافظات؟ وما الأسباب الحقيقية لاستمرارها، والإصرار على إقامتها، مهما كانت الظروف؟ لا أريد أن أحمل وزارة الثقافة وحدها المسئولية عما يحدث، لكنها، ولجنة مهرجاناتها، تتحمل المسئولية كاملة عن تحول مثل هذه المهرجانات إلى (منتجعات)، وإن خرج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن النهج، في دورة هذا العام، وحولها إلى (ساونا)».

ولم يكن ذلك المأخذ الوحيد على إدارة المهرجان، حيث انتقد الناقد مالك خوري، وجود 5 رجال وسيدة واحدة في مجلس إدارة مهرجان سينمائي متخصص لسينما المرأة، قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»: «مع كامل احترامي وتقديري، ولكن لا اعتقد أن هناك مجلس إدارة لمهرجان سينمائي واحد لسينما المرأة في العالم يضم 5 رجال وامرأة واحدة».

ويضم مجلس إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة: السيناريست محمد عبد الخالق، الكاتب الصحفي، حسن أبو العلا، المخرج سيد عبد الخالق، المهندس مدحت عزيز، المنتج شريف أبو هميلة، والكاتبة الصحفية أميرة عاطف.