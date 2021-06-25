التحريات: علاء حسانين يتاجر في الآثار منذ أن كان نائبا ببرلمان الإخوان

قالت مصادر أمنية، إن علاء حسانين الذي اشتهر بـ«نائب الجن والعفاريت»، يتاجر في الآثار ويشرف على عصابة للتنقيب منذ أن كان نائبًا في برلمان الإخوان، وعقب سقوط حكم الإخوان توقف المتهم عن نشاطه الإجرامي، وتابعت الشرطة تحركاته حتى تأكدت من عدم ضلوعه في أي عمليات بيع وشراء آثار، لكنه عاد بعد عدة سنوات لنشاطه المؤثم قانونًا وتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار في القاهرة والمحافظات، وتمكن من نهب كنوز البلاد عن طريق البحث عن الآثار والاتجار فيها وجمع ملايين الدولارات جراء نشاطه في تجارة الآثار، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات مع 5 من أفراد عصابته.

تفاصيل ضبط 201 قطعة أثرية

وأضافت المصادر، أن تحريات المباحث رصدت نشاط علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، ونجحت في القبض عليه وعلى أفراد عصابته، وعثر بحوزته على 201 قطعة أثرية، عبارة عن 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلف الأطوال، و4 تماثيل أوشارتي نصف، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزارية، وتمثال أوشارتي من المرمر، كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10سم، وتمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي.

كنز أثري ضخم

وتابعت المصادر، أن أجهزة الأمن ضبطت مع علاء حسانين 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي ، وعقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، و4 فازات مختلفة الأحجام، و24 نموذج أواني مختلفة الأشكال والأحجام، و3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، و1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، و6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، و1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري.

وأوضحت المصادر أن «نائب الجن والعفاريت»، كان لديه مخزن لتجارة الآثار في الشرابية، تبين أن داخله مضبوطات عبارة عن 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وآخر حجري، و3 موازيين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، و1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل.

أدوات الحفر المستخدمة في التنقيب

وأشارت المصادر أن علاء حسانين وعصابته كان بحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب، وهي 15 كوريك و12 فأس و3 أزمة حديدية بمقبض خشب و9 مطارق و3 مطارق كبيرة و11 مسمار حديدي و15 أجنة حديدية ومطارق كمية من الأحبال وكابل كهرباء و4 مولد كهرباء، و5 شنيور دقاق و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر، وعمق كبير، وتم التحفظ على المضبوطات وأرسلت إلى النيابة العامة.