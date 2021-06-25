مخالفات السايس في القانون الجديد: عقوبات تصل لـ3 أشهر سجن وغرامة مالية

بعد انتشار ظاهرة «السايس»، في شوارع المدن بمختلف المحافظات، صدَر قانون جديد ينظم عمله ويحدد الشروط الواجب توافرها وعقوبة المخالف نتعرف عليها في السطور التالية.

إلغاء الموافقة على رخصة «السايس» حال تأخر سداد الرسوم 30 يوما

ووفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2021، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، والذي ينظم عمل «السايس»، ويصدر تراخيص للعاملين بالمهنة.

شروطً يجب توافرها في «السايس»

تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

- صحفية الحالة الجنائية.

- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

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زي مخصص للسايس

نصت المادة 7 من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع على إلزام العاملين الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم، وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، والالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.

عقوبات المخالفين

حددت المادة رقم 9 من القانون رقم 150 لسنة 2020 بأن تكون عقوبة «السايس» المخالف لشروط المنصوص عليها الواردة بالرخصة بالحبس بمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بتلك العقوبتين حال مخالفته السعيرة أو المكان المحدد له للوقوف.

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