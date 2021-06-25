جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب أقراص مخدرة

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة لتهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط pc 632 بيجاسوس القادمة من صبيحة اشتبه مصطفى الفقى مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من باريس ترانزيت - إسطنبول - شرم الشيخ حيث لاحظ ارتباكه الشديد.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكم مأمور الفحص فتلاحظ لديه وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

وتمّ تكليف سلام لطفي مأمور التفتيش بحضور ربيع أحمد مدير ادارة الأمن الجمركي لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 41 شريط أقراص وكبسولات بعدد 405 من أقراص وكبسولات عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس.

وتمّ تحريز المضبوطات من قبل لجنة مكونة من أحمد عبدالحي ومصطفى الفخراني ومحمد عادل وفي حضور محمود أبوالعباس رئيس قسم الشؤون القانونية.

وقرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.