حاول إنقاذ ابنه فمات.. قصة سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف بالمنوفية

عاش أهالي قرية «قويسنا البلد»، التابعة لمركزقويسنا بمحافظة المنوفية، ساعات مؤلمة مساء أمس الخميس، إثر سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالقرية، ما أسفر عن مصرع شاب وأصابة الثلاثة الآخرين وحالتهم الصحية غير مستقرة في العناية المركزة ويخضعون لمتابعة دقيقة من الأطباء.

وشيع أهالي قرية قويسنا البلد بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب «شريف علي»، إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين جميع المشاركين في تشيع الجثمان، كما تجمع عدد كبير من الأهالي في محيط المستشفى للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى طلب صاحب جرار كسح من ابنه تسليك خرطوم الصرف الصحي لإلقاء مخلفات جرار الصرف الصحي في مطبق الصرف، فسقط ابنه في بالوعة الصرف، وعند محاولته إنقاذه سقط هو الآخر ومات، ثم حاول اثنين آخرين إنقاذهما فسقطا هما الآخرين.

يقول خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، إن الواقعة تعود إلي قيام أحد الأشخاص يعمل سائق جرار صرف صحي، بفتح أحد مطابق الصرف الصحي بقرية قويسنا البلد، غير مجهزة للعمل حتي الآن، لإلقاء الصرف الصحي بها، موضحا أن خرطوم الصرف الصحي حدث به انسداد فنزل أحد الاشخاص لتسليكه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة قويسنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخص الأول كان طفلا نزل في المطبق لتسليك الخرطوم فسقط في البالوعة، ثم قام ثلاثة آخرين بالنزول خلفه واحدا تلو الآخر، ما أدي إلى وفاة صاحب الجرار، وإصابة 3 آخرين، مشددا على أن المطبق لم يكن يعمل ولكن الأخير فتح المطبق ليلقي الصرف الصحي به.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوفاة شاب وإصابة 3 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف صحي بدائرة المركز أثناء قيام المتوفي الذي يعمل سائق جرار بفتح مطبق صرف صحي لإلقاء مخلفات الصرف الصحي به، فسقط إبنه، وهو واثنين آخرين.