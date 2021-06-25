القبض على مسجل خطر باع أرضا ليست ملكه في الإسماعيلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من «سيدة، مقيمة بالإسماعيلية» بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية» بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك قطع أراضي بزعم ملكيته لها، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكية على مبلغ مالي بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك اكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.