أرخص مصيف في مصر.. ممكن تصيف بـ150 جنيها

مع انطلاق موسم الصيف 2021، يبحث المصريون عن مصيف بأقل التكاليف لقضاء أسبوع برفقة الأسرة، وتقدم «الوطن» تفاصيل أرخص مصيف في مصر، وجميع الخدمات المتاحة به، وأفضل التوقيتات خلال موسم الصيف، والمواصلات المتاحة للمصيف، ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها الموقع في مختلف المجالات.

مرسى مطروح.. أرخص مصيف في مصر

تعد مدينة مرسى مطروح من أجمل المدن الساحلية التي تبعد عن القاهرة 5 ساعات، وواحدة من أفضل المصايف التي يقصدها ملايين من المصطافين سنويا، من جميع محافظات مصر، وتضم شقق مصيفية مفروشة قريبة من البحر تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهى من أرخص المصايف في مصر، وتبدأ أسعارها من 150 جنيها إيجار في الليلة، بحسب خالد سيد أحمد سمسار في مطروح، شارحا أن مناطق علم الروم، اتجاه عزبة الملاحة، ومينا حشيش، هي الأرخص في مطروح، وترتفع أسعارها كلما زادت الإمكانات.

أرخص مصيف في مصر.. مواصلات مصيف مرسى مطروح

تتعدد وسائل المواصلات للسفر إلي مصيف مرسى مطروح أرخص مصيف في مصر، ومن بينها قطارات علي مدار الأسبوع بشكل يومي من القاهرة، بنظام الحجز درجات مميزة تبدأ بسعر 50 جنيها للتذكرة، وأولى وثانية مكيفة بأسعار 125 و190 جنيها، كما تتوافر الميكروباصات من موقف مشعل بالهرم علي مدار الساعة بسعر 120 جنيها، وأتوبيسات لعدة شركات منها السوبر جيت، وشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، وجو باص، بأسعار متفاوتة حسب كل شركة والمواعيد.

أرخص مصيف في مصر.. أشهر شواطئ مرسى مطروح

وتوجد في مرسى مطروح العديد من الشواطئ منها شاطئ عجيبة، والأبيض، والغرام، وكليوباترا، والبوسيت، والليدو، والعوام، ومبارك، وباب البحر، والفيروز، ورميل، ومينا حشيش، والرميلة، كما تتوافر في مرسى مطروح خدمات عديدة منها أسواق للخضروات والفاكهة وسط المدينة، ومحلات لبيع المواد الغذائية فى جميع المناطق بالمصيف، واللحوم من أجود أنواع لحوم الضأن والماعز البرقي التى تشتهر بها مطروح، وسوق ليبيا للتسوق، وأماكن للتنزه وركوب العجل والبيتش باجى، والملاهي على كورنيش مرسى مطروح.