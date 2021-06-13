مصرع طالب وإنقاذ آخر في مصيف جمصة لعدم إجادتهما السباحة

لقي طالب مصرعه غرقا، فيما أُنقذ آخر بمياه البحر المتوسط على شاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتمكن الأهالي من انتشال جثته الطالب الأول، وتبين نزوله للاستحمام بمياه البحر ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ طالب آخر بعد أن جرفه التيار وجرى نقله إلى مستشفى جمصة المركزي؛ لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

مصرع طالب غرقا وانتشال الأهالي لجثته

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي، يفيد بوصول المدعو «أحمد.م.ر.أ» 18 عامًا، طالب، ومقيم بقرية ديسط بدائرة مركز طلخا جثة هامدة - ادعاء حادث غرق.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلي المستشفى، للفحص وبسؤال والده المدعو «مصطفى.ر.أ» 52 عامًا، سباك، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر «مصيف جمصة» ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، وتم انتشاله بمساعدة الأهالي في حينه، ونقله إلى المستشفى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/23 عوارض قسم جمصة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

إنقاذ طالب من الموت غرقا في مياه جمصة

وفي حادث آخر، تبلغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي، يفيد بوصول المدعو «محمد.ا.م.ع» 16 عامًا، طالب، ومقيم بقرية كفر الأطرش بدائرة مركز شربين، مصابا بحالة إعياء ادعاء حادث غرق.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال نجل عمه المدعو «يوسف.ف.م.ع» 17 عامًا، طالب، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء استحمام نجل عمه في مياه بحر مصيف جمصة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتم انتشاله بمساعدة الأهالي في حينه ونقله إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 456 لسنة 2021 إداري قسم جمصة، وجارِ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.