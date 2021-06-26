تبدأ الاثنين.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب مصر الأسبوع المقبل
تصل إلى 46 درجة في الصعيد
كتب:
سماح حسن الجوهري
05:22 ص | السبت 26 يونيو 2021
درجات الحرارة الأيام المقبلة
أعلنت هيئة الارصاد الجوية ان بداية من منتصف الاسبوع الجاري سوف تضرب البلاد طقس شديد الحرارة، حيث تتعرض معظم محافظات مصر إلى موجة شديدة الحرارة تبدأ يوم الاثنين المقبل وتنتهي الخميس، وترتفع الحرارة لتصل إلى 46 درجة في صعيد مصر وإلى 43 درجة في القاهرة الكبري والجيزة وذلك بواقع ارتفاع 6 درجات مئوية ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الايام المقبلة :
درجة الحرارة السبت
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة حرارة الأحد
القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة حرارة الاثنين
القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.
درجة حرارة الثلاثاء
القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
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