حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لتشجيع الآخرين على إنجاز المهام المسندة إليهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل الحظ يساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.