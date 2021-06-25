كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات عن متطلبات ملفات التقديم للصف الأول الثانوي 2021، موضحة أن التقديم يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الترم الثاني في الشهادة الإعدادية فقط، مؤكدة أن الأوراق تتمثل في 8 صور شخصية، وشهادة ميلاد حديثة، وصورة بطاقة الوالدين، وملف التقديم للثانوية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي من المقرر عقدها في شهر يوليو المقبل وتنتهي في أول أغسطس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ملفات التقديم للصف الأول الثانوي 2021 يشمل 8 صور شخصية

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن ملفات التقديم للصف الأول الثانوي 2021، يجب أن تكون كاملة ويستوفيها الطالب بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه جرى فتح باب التظلمات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي لمدة 15 يوماً، مشيرة إلى أنه طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم الالتحاق بالعديد من المدارس منها الثانوية العامة والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن التقديم للثانوية العامة، يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي تعقد في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى بداية شهر أغسطس، لافتة إلى أنه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس وعلى موقعها الإلكتروني.

التقديم للصف الأول الثانوي 2021 وفق مجموع الطالب في الترم الثاني للشهادة الإعدادية

من جابنها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت على مستوى المديريات، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات للوقوف على سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تواجه الطلاب، مشيرة إلى أنه تم تكثيف جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

وأضافت الوزارة، أن غالبية المحافظات أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وأسماء الطلاب الأوائل، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات والذي يسشتمر لمدة 15 يوماً، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة التي تعقد ورقياً سيتم عقدها في مدارس المرحلة الإعدادية.